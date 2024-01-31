الولايات الأمريكية تنتفض ضد بايدن بسبب تكساس والمهاجرين

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت تقارير إخبارية نشرتها وكالة سبوتنيك، بأن حكام ولاية تكساس و25 ولاية أمريكية أخرى اتهموا الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم الرغبة في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفي وقت سابق، قامت سلطات تكساس بتركيب أسلاك شائكة في أماكن مختلفة لمنع المهاجرين من العبور إلى البلاد.

وبناء على طلب إدارة بايدن، قررت المحكمة العليا الأمريكية في 22 يناير السماح لعناصر حرس الحدود الأمريكيين بإزالة سياج الأسلاك الشائكة.

وشهدت الولايات المتحدة مستويات قياسية من الهجرة غير الشرعية في الأشهر الأخيرة. وبذلك سجلت مصلحة الحدود، في ديسمبر الماضي، 302 ألف حالة عبور غير شرعي. وانضم حكام الولايات الأمريكية إلى الاتهامات بأن "بايدن وإدارته فشلوا في حماية الأمريكيين من الهجرة غير الشرعية المنتشرة عبر الحدود الجنوبية".