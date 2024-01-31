ميقاتي التقى الحاج حسن ومنصوري ووضاح الصادق في السراي الحكومي

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في السراي الحكومي، مع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن.

ولفت الحاج حسن بعد اللقاء، إلى "أنني وضعت رئيس الحكومة في آخر تطوّرات الملفات الزراعية وتحديدًا بعد الأزمات التي عصفت بالقطاع جراء العدوان الاسرائيلي المستمر منذ اكثر من ثلاثة اشهر، وأيضًا العواصف المتتالية التي أدّت إلى أضرار كبيرة، إن كان في الساحل أو في الداخل".

وكشف أنني أطلعت رئيس الحكومة على التحضيرات لتوقيع مذكرة تفاهم لبنانية- عراقية الأسبوع المقبل حيث سيكون وزير الزراعة العراقي ضيف بيروت ولبنان، وفي هذا الاطار أكّد ميقاتي أنّ العلاقة مع العراق استراتيجية وأخويّة، نظرًا لتاريخ العلاقات بين البلدين وما يقدمه العراق من دعم للبنان".

وأضاف الحاج حسن "كما اطلعت رئيس الحكومة على ما تقوم به وزارة الزراعة في ملف القمح، واكدت له ان هناك بعض الملفات في القطاع الزراعي يجب ان تكون اولوية من خلال الدعم الدولي ومن خلال الدعم الداخلي، وبالطبع كان دولته متجاوباً جداً".

ورداً على سؤال عن استيراد البطاطا المصرية، قال وزير الزراعة: "ملتزمون بالاتفاقية الموقعة بين البلدين بحيث يبدأ الاستيراد اعتبارًا من الأول من شباط ولغاية 31 آذار المقبل، وقد ناقشنا الامر مطولا إن كان مع المزارعين او التجار او المصدرين، ونأمل اليوم أن تكون هناك انسيابية في هذا الاطار، خصوصًا وأن العلاقات مع الاخوة في مصر متينة جدا واستراتيجية، لأن مصر تقف الى جانبنا بحيث ان كل الفواكه الصيفية كانت تصدر باغلبها الى الشقيقة مصر وبالتالي هذا امر ايجابي ومفيد جدا لاننا نرسم اليوم إعادة الثقة ما بين لبنان والدول العربية ودول العالم".

إلى ذلك، استقبل رئيس الحكومة رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران ورئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين، وجرى البحث في أوضاع الجامعة ومطالبها.

كما استقبل رئيس الحكومة النائب وضّاح صادق الذي اوضح انه بحث مع ميقاتي موضوع "مشروع مزهر السكني" في الناعمة، وما يشكله من خطر على القاطنين في المشروع، مشيرا الى ان هناك حوالى مئة عائلة مهددة بالتشرد.

وقال: "لقد اصدر محافظ جبل لبنان قرارا باخلاء المشروع ومعه حق في ذلك، وكان ميقاتي متجاوبا وسنتحرك مع الهيئة العليا للإغاثة لمحاولة ايجاد طريقة لمعالجة الامر"، موضحًا "أننا تطرقنا الى اهمية تزفيت الشوارع في مدينة بيروت، وكيفية تحسين واردات بلدية بيروت من خلال الاستفادة من لوحات الاعلانات الموجودة على الجسور".

هذا، واستقبل رئيس الحكومة حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري.

وأجرى رئيس الحكومة اتصالاً بوزير الصحة فراس ابيض واوعز له بايلاء العناية القصوى بالفنان صلاح تيزاني (أبو سليم) الذي أدخل الى المستشفى بعد اصابته بعارض صحي طارئ.