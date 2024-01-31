الإعلام الإسرائيلي يكشف عن سحب لواء احتياط إسرائيلي من غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت صحف إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب اللواء الخامس احتياط من الحرب في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه لم يعد هناك سوى لواء المظليين 646 من قوات الاحتياط الذي يقاتل في خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أنه في إطار تقليص قوات الاحتياط بغزة، سحب جيش الاحتلال اللواءين 4 "كرياتي" و55 بعد انتهاء مهمتهما في قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن سحب الكتيبة 7107 هندسة قتالية من غزة، بعد أشهر من المشاركة في القتال، ومنتصف يناير الجاري، سحب الفرقة 36، وهي واحدة من 4 فرق عسكرية دفع بها في الحرب على غزة.

كما سحب في أواخر ديسمبر الماضي، الكتيبة 13 في لواء غولاني أحد ألوية النخبة، بعد تكبدها خسائر فادحة في معارك حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.