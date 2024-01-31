شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية النواب" تتفقد مسجدى السلطان أبو العلا والقاضى ببولاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد من لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد أبو هاشم، مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق أبو العلا، بحضور أعضاء اللجنة وبحضور مقدم طلب الإحاطة النائب محمد عبد الرحمن راضي، وبحضور مسئولي وزارات الأوقاف والآثار والتنمية المحلية.

وتأتي الزيارة بناء على طلب إحاطة ناقشته اللجنة في وقت سابق تضمن أن المسجد نظرا لمكانته التاريخية وأثريته لم يتم ترميمه ورفع كفاءته منذ عهد السلطان فؤاد ولم يتم فيه أي شيء، ويحتوي المسجد على تراث معماري وإسلامي، وتفقدت اللجنة المسجد اليوم وقررت الأوقاف اعتماد مبلغ مالي ثلاثة مليون وثمانية آلاف جنيه كدفعة أولى لبدء التنفيذ، وأن يقوم قطاع المشروعات بوزارة السياحة والآثار بالتنفيذ والإشراف تنفيذا لقرار لجنة الشئون الدينية.

كما تفقدت لجنة الشئون الدينية أيضا مسجد القاضي يحيى بحي بولاق أبو العلا، بناء على طلب إحاطة للنائب محمد عبد الرحمن راضي، ناقشته اللجنة في وقت سابق، وأشار إلى أن المسجد له مكانه أثرية ومعمارية ومغلق منذ القرن الماضي، ويرغب الأهالي في فتحه ويتم رفع كفاءته من خلال المشاركة الاجتماعية بحي بولاق أبو العلا، تحت إشراف قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة السياحة والآثار، حيث يتم الترميم بواسطة فنيين، وتفقدت اللجنة الأعمال، حيث إن المسجد يعود عهده للقرن الـ 18.