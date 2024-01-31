غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدات حداثا ورشاف والطيري

شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية، عدوانا غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدات حداثا ورشاف والطيري في قضاء بنت جبيل، ملقية صاروخي جو- ارض احدث انفجارهما دويا تردد صداه في ارجاء منطقتي صور وبنت جبيل وارتفعت جرائه سحب الدخان.
هذا، وأفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة البستان في جنوب لبنان.
وكانت قد تعرّضت أطراف طير حرفا، الضهيرة، الجبين ويارين لقصف مدفعي معاد.
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