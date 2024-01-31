انت الان تتابع خبر إهمال وزير الإعمار لصيانة سريع الشعلة يحوله الى "طريق الموت" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتحدث مجموعة من المواطنين لمراسل السومرية، عن معاناتهم اليومية عند مرورهم بسريع الشعلة شمالي بغداد وكثرة الحوادث المرورية التي تواجه السائقين نتيجة التخسفات والمطبات الكثيرة التي تنشر على جانبيه.وحمل المواطنون، وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني مسؤولية إهمال صيانة هذا الطريق الحيوي الذي يربط عدة مناطق ببعضها البعض.

وطالب المواطنون بضرورة الإسراع في صيانة سريع الشعلة بعد أن تحول في الفترة الأخيرة الى "طريق الموت"، على حد وصفهم.