ما حقيقة إيقاف "علي فغاني" عن التحكيم وإعادة مباراة العراق والأردن؟

الحقيقةالخبر المتداول مزيف، ولا صحة لإصدار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرارًا يتضمن إيقاف الحكم (علي رضا فغاني) عن تحكيم ما تبقى من مباريات بطولة كأس آسيا 2023 ولا حتى وجود إمكانية لإعادة المباراة، إذ لم يعلن الاتحاد عن قرار مماثل عبر موقعه الرسمي، كما لم تقم من وسائل الإعلام الرياضية بتناول مثل هذا الخبر.يذكر أن الاتحاد الآسيوي، كان قد أصدر بتأريخ 30 كانون الثاني 2024، بيانًا بشأن الأحداث المتعلقة بمباراة المنتخبين العراقي والأردني، والتي جرت الإثنين 29 كانون الثاني 2024، مبينًا أن الاتحاد لا يقوم بالتعليق على الحالات المتعلقة بأداء التحكيم.

ويوم الاثنين الماضي، غادر المنتخب العراقي بطولة أمم اسيا بعد خسارته امام نظيره الأردني بثلاثة اهداف مقابل هدفين، فيما عبر الجمهور والاتحاد العراقي عن غضبه بسبب سوء إدارة التحكيم في المباراة من قبل الحكم الإيراني علي رضا فغاني.

واتهمت الجماهير العراقية حكم المباراة بانه كان سبباً في خسارة المنتخب الوطني بعد ان قام بطرد المهاجم ايمن حسين بسبب احتفاليه قام بها الأخير تعبيراً عن فرحته بتسجيل هدف التقدم، مما تسببت حالة الطرد في الدقائق الأخيرة الى قلب المباراة رأساً على عقب واستغل المنتخب الأردني الحالة لصالحة لتحقيق الفوز.

