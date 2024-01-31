شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. البرلمان يقر قانونًا لمصادرة ممتلكات معارضي الحرب والان نبدء بالتفاصيل

معاقبة المعارضين

الدمام - شريف احمد - أقر البرلمان الروسي اليوم الأربعاء، قانونًا مثيرًا للجدل بشأن مصادرة ممتلكات من معارضي الحرب ومن تصفهم بأعداء الدولة.وجاء على الموقع الإلكتروني لمجلس الدوما بالبرلمان، أن التعديل جرى تمريره بالإجماع في القراءتين الثانية والثالثة.وقال رئيس المجلس فياشيسلاف فولودين: "ناقشنا المسألة أكثر من مرة، وكانت الأغلبية المطلقة في صالح الحاجة لمعاقبة الخونة الذين يسكبون قذارتهم على بلادنا وعلى جنودنا وضباطنا المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، من الخارج أو من يدعمون ويمولون النظام النازي في كييف".بين فولودين، عبر قناته على تطبيق تليجرام، أن الهدف من مصادرة الممتلكات والألقاب الشرفية هو معاقبة من يشوهون سمعة الجيش ويدعون علانية إلى التطرف وحتى يدعون لفرض عقوبات ضد روسيا أو المساعدة والتحريض على تنفيذها.وقال إن أي شخص يدعم المنظمات الدولية التي ليست روسيا عضوًا بها أو السلطات الأجنبية، لابد أن يتوقع مصادرة ممتلكاته في المستقبل.وبعد 3 قراءات في الدوما، لايزال يتعين تمرير القانون بالمجلس الاتحادي (المجلس الأعلى) قبل أن يوقعه الرئيس فلاديمير بوتين.