عبد اللهيان: على واشنطن وقف لغة التهديد والرد الإيراني حاسم وفوري

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن "المقاومة حقيقة في وجه الاحتلال" مشيرا إلى أن على واشنطن أن توقف لغة التهديدات مع التركيز على الحل السياسي.

وحسب روسيا اليوم، جاءت تصريحات عبداللهيان ردا على التهديدات الأمريكية الأخيرة، لافتا إلى أن الرد الإيراني في مواجهة التهديدات حاسم وفوري.

وفي تدوينة له يوم أمس على موقع "إكس"، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن "الولايات المتحدة الأمريكية تعلم أن الحل لإنهاء الحرب والإبادة في غزة والأزمة الراهنة هو عبر الحل السياسي".

من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم أمس أنه اتخذ قرارا بشأن الرد على الهجوم على القاعدة الأمريكية عند الحدود الأردنية السورية. وأدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 40 آخرين.

واتهمت واشنطن الجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم، وأكدت أنها سترد، فيما نفت طهران مسؤوليتها عن استهداف القاعدة الأمريكية وقالت إن "المقاومة الإسلامية" تتخذ القرارات بهذا الشأن بشكل مستقل.