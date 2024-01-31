"ضربوه بالنار وألقوه في الصحراء".. جثة "أبو دياب" تثير الذعر بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية على جثة الموظف المتغيب منذ أسبوع بها طلقات نارية داخل مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بالعثور على جثة شاب بها طلقات نارية في صحراء قرية أبودياب شرق مركز دشنا.

وبعد الفحص تبين العثور على جثة "مصطفى عبد الله علي محمود، موظف في الثلاثينات من عمره، من إحدى قرى مركز قنا ومقيم في بمدينة قنا.

جرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.