مليون دولار و11 مليون جنيه.. ضبط 3 متهمين لإتجارهم بالنقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 3 متهمين، بحوزتهم مليون دولار أمريكي و11 مليون جنيه مصري؛ لإتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أفادت قيام رئيس قسم الحسابات ومدير المبيعات بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم ضبط المتهمين وبحوزتهما (مليون و88 ألف دولار أمريكي – 37.870 يورو – 1.550 جنيه إسترليني – 7 مليون و751 ألف جنيه مصري) حال قيامهما باستبدال مبالغ مالية من العملة الأجنبية لأحد عملائهما تم ضبطه وبحوزته 4 مليون و230 ألف جنيه مصري.

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم المبالغ المالية المضبوطة للإتجار غير المشروع في السوق السوداء خارج السوق المصرفية الرسمية عن طريق تغيير العملة والمبالغ المالية بالعملة المصرية حصيلة ارتكاب الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد وتكثيف الجهود لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامي.

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