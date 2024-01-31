آليات مراكز جرف الثلوج التابعة لوزارة الاشغال واصلت أعمالها

واصلت آليات مراكز جرف الثلوج التابعة لوزارة الاشغال والمنتشرة على السلسلتين الشرقية والغربية، بتوجيهات من وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، أعمالها ليلاً ونهاراً بفتح الطرق الجبلية ورفع الثلوج عنها، وذلك تسهيلاً لحركة المرور عليها.

وأوضح المكتب الاعلامي في الوزارة، أن "جميع المعنيين من رؤساء مراكز ومياومين وعمال مستخدمين يعملون باستمرار كخلية نحل متكاملة لضمان فتح مسارب على الطرق الجبلية ولاسيما منها في المناطق المرتفعة والتي تتكون عليها طبقات كثيفة من الثلوج، هذا فضلاً عن أن فرق المراكز تقوم بالتعامل مع الجليد الذي يتكون عليها، وذلك منعاً لحدوث خطر انزلاق السيارات والآليات السالكة عليها".

وأشار إلى أنّه "لأجل تكامل الأعمال الآنفة الذكر ،فإن التوجيهات كانت قد أعطيت أيضاً من قبل الوزارة لجميع متعهديها باستمرار أعمالها في تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الامطار على جميع الأوتوسترادات والطرق المصنفة ضمن نطاق صلاحيات الوزارة".