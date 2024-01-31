إسرائيل تنشر فيديو للجسر البري من الإمارات لنقل البضائع إلى تل أبيب

ياسر رشاد - القاهرة - بعد نجاح الحوثيون في منع السفن

الأربعاء 31/يناير/2024 - 06:27 م 1/31/2024 6:27:15 PM

بعد تضرر الاحتلال الإسرائيلي من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وعدم قدرته تلقي الشاحنات التي تنقل لهم المساعدات العسكرية والداعمة في حربهم على غزة، تم تنفيذ جسر بري يمتد من الإمارات إلى تل أبيب، ويمر عبر السعودية والأردن وصولا إلى ميناء حيفا.

نشر اليوم الإعلام الإسرائيلي بالصورة والصوت الطريق التجاري الجديد من الإمارات إلى السعودية ومن ثم الأردن وصولا للاحتلال.

وتوجت المراحل التجريبية لخط النقل البري الجديد عبر موانئ دبي، مرورا بالسعودية والأردن بالنجاح، ووصلت عبره عشر شاحنات من موانئ الخليج العربي إلى إسرائيل.

وتتم عمليات تسيير الشاحنات من ميناء دبي إلى ميناء تل أبيب في حيفا في إسرائيل عن طريق شركتي شحن، "تراكنت" الإسرائيلية و"بيورترانز" الإماراتية.