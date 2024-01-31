قطر عن جهود الوساطة: أحرزنا تقدما أمس ولا يمكننا التنبؤ برد حماس

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء اليوم الاثنين 29 يناير 2024 ، إن المرحلة الحالية من المحادثات قد تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في المستقبل، لافتًا إلى أنه "لا يمكننا التنبؤ برد حماس لكننا ملتزمون بمواصلة جهودنا".

وأوضح أن المحادثات بشأن الأسرى الإسرائيليين في غزة "في تحسن مقارنة بالأسابيع الماضية"، مشددا على أن "دور قطر الرئيسي يتمثل في العمل من أجل التوصل إلى حل يفضي لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار على غزة".

وأشار إلى أن "التصعيد الحالي في غزة لن يؤدي إلى أي تقدم فيما يتعلق بإعادة الرهائن"، لافتا إلى أن "قطر حذرت منذ اليوم الأول من احتمال توسع الحرب في المنطقة".

أبرز ما جاء في حديث رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري

دورنا الرئيس كوسطاء هو أن نجمع الأطراف ونقرب المواقف

التصعيد الحالي في غزة لن يؤدي إلى أي تقدم في ما يتعلق بإعادة الرهائن

المحادثات بشأن الرهائن في تحسن مقارنة بالأسابيع الماضية

أحرزنا تقدما أمس بشأن وضع الأساس للمضي قدما في مسألة الرهائن

المرحلة الحالية من المحادثات قد تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في المستقبل

لسنا طرفا في النزاع ونسعى إلى تضييق الهوة بين الأطراف

حدة الحرب جعلت الوضع أكثر تعقيدا

انتقلنا في المحادثات إلى مكان يمكن أن يوصلنا إلى وقف إطلاق النار

لا يمكننا التنبؤ برد حماس لكننا ملتزمون بمواصلة جهودنا

نحن طرف وسيط ونحاول جسر الهوة ولا نستطيع فرض شيء على أي جهة

دورنا هو التوسط وليس ممارسة الضغوط على الأطراف فلا نفوذ لدينا على أحد

دور الأونروا مهم جدا وتابعنا معاناة الوكالة في نقص التمويل حتى قبل سنوات

سلوك فرد أو أفراد لا يمكن تعميمه على عشرات الآلاف من موظفي وكالة الأونروا

من غير المقبول استخدام الإغاثة الإنسانية أداة ضغط على الناس

مقرات الأونروا تعرضت للقصف مع غيرها من مراكز الإغاثة وهذا غير مقبول

ندين أي فعل يهدف إلى زعزعة الأمن في المنطقة وانتهاك سيادة دولة كالأردن

لا وساطة لنا مع الحوثيين حاليا لكننا مستمرون في الحديث مع إيران

من غير المقبول العبث بأمن التجارة البحرية العالمية

الطريق الوحيد للمضي قدما للجميع في المنطقة هو عبر حل الدولتين

حل الدولتين يحتاج إلى شريك مسؤول على الجانب الآخر

حماس لم تكن عقبة أمام حل الدولتين بعد اتفاق أوسلو وإسرائيل كانت دوما العقبة

لا نقبل التعامل مع قطاع غزة بمعزل عن الضفة الغربية

أي خطة للسلام يجب أن تشمل ضمانات أمنية للطرفين

نبذل قصارى جهدنا للإفراج عن الرهائن منذ اليوم الأول وقبل أن يطلب منا التوسط

ملتزمون بالعمل على وضع حد للنزاع الجاري وإنقاذ الأرواح قدر المستطاع

مصير الفلسطينيين يقررونه هم ونعتقد بوجوب وجود حكومة موحدة بالضفة والقطاع

موقفنا هو أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي يضمن عيش الشعبين بسلام

مكتب حماس موجود في قطر منذ 11 عاما وتم استخدامه لحل العديد من القضايا

وجود مكتب لحماس أو لطالبان في الدوحة لا يمكن توظيفه أبدا كورقة ضغط

الوضع في قطاع غزة هو المفتاح لحل التوتر واحتواء التصعيد في المنطقة

المصدر : وكالات