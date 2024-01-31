محافظ بني سويف يتابع العمل بمشروع كوبري أشمنت الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في مشروع إنشاء كوبري أشمنت الجديد خلال زيارته لمركز ناصر، وذلك ضمن برنامجه الميداني لمتابعة المشروعات الخدمية المنفذة على أرض المحافظة.

تابع المحافظ مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع الذي يجري تنفيذه على ترعة الإبراهيمية، ضمن مشروعات حياة كريمة، بطول 19 متراً وعرض 12 مترا، بهدف تسهيل الحركة المرورية على الطريق الزراعي، وخدمة أكثر من 65 ألف نسمة بقرى أشمنت، وكفر الجزيرة، ومناشي الشركة، وجزيرة أبو صالح، وعلى حمودة.

واطلع المحافظ على عرض موجز لسير الأعمال ، حيث يجري أعمال الحدادة تمهيدا لصب بلاطة الكوبري، والتي سبقتها أعمال إنشاء الخوازيق، والمخدات، والتدبيش، والشدات الخشبية للكمر، خاصة بعدما جرى استيفاء بعض الملاحظات في الجانب الإنشائي للكوبري بما يتوافق مع الاشتراطات الفنية لهيئة السكة الحديد، بهدف تسريع وتيرة العمل بالمشروع

و كلف محافظ بني سويف التنفيذيين المعنيين باستمرار متابعة أعمال الإنشاء، وتذليل أية معوقات قد تطرأ على سير العمل، لتوفير الحلول أو البدائل الممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مطالبا بضغط الجدول الزمني للتنفيذ وتسريع وتيرة الأعمال، تسهيلا على المواطنين بالمنطقة، مع التأكيد على انتظام العمل وتيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال، لسرعة الانتهاء من المشروع وسرعة دخوله الخدمة.