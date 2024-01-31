رسميًا.. موعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه سيتم إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي بجميع المدارس غدًا الخميس.

وأضافت المديرية، وفق بيانها الأربعاء، أنه بدءًا من الأحد سيتم فتح باب التظلمات لجميع المراحل، بناء على تعليمات أيمن موسي، وكيل أول الوزارة مدير المديرية.

وأوضحت مديرية تعليم القاهرة، أنه سوف يتم إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي في جميع المدارس الإعدادي غدًا الخميس الموافق 1 فبراير 2023.

وأشارت، إلى أنه سيتم قبول جميع التظلمات لجميع المراحل بدءًا من الأحد الموافق 4 فبراير ولمدة 15 يومًا.

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