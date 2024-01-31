النشرة: الغارة على ساحة بليدا أصابت سيارة إسعاف تابعة لجمعية كشافة الرسالة دون وقوع اصابات

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان الغارة على ساحة بليدا أصابت سيارة إسعاف تابعة لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية، دون وقوع اصابات.

وكانت مسيرات معادية نفذت 3 غارات على منزل في بلدة بليدا، والطيران الحربي شن غارة على بلدة بيت ليف بجنوب لبنان.