أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن "قوات الاحتلال تقتحم ساحة مستشفى الأمل في خانيونس، وتتمركز الآن أمام البوابة الخارجية لقسم الاستقبال والطوارئ، وتطلق النار بكثافة".

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال تقتحم ساحة مستشفى الأمل في خانيونس وتطلق النار بكثافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.