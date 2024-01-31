استشهد مواطن من آل حمود في الغارة المعادية التي استهدفت منزلاً في بلدة بيت ليف. كما قصفت المدفعية المعادية، أطراف بلدة علما الشعب ويارين والضهيرة.

كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد مواطن في غارة معادية على منزل في بيت ليف والقصف الاسرائيلي طال علما الشعب ويارين والضهيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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