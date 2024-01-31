مقتل وإصابة 9 سوريين في هجوم مسلح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل عنصر وأصيب 8 آخرون من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في هجوم مباغت لمسلحين محليين في ريف دير الزور الشرقي بشرق سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس. وقال المرصد: «جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعقب الهجوم استنفرت قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة لملاحقة المهاجمين». لافتا إلى اندلاع اشتباكات مسلحة، أمس، بين عناصر «قسد» ومسلحين محليين، استهدفوا بقذيفتي «أر بي جي» مقرا لعناصر «قسد» على الجبل المطل على مدينة البصيرة شرقي دير الزور.

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