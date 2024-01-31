وظائف خالية بجامعة أم القرى.. شروط ورابط التقديم

ياسر رشاد - القاهرة - اهتم الكثير من السعوديين بالبحث عن جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع إعلانها عن طرح وظائف خالية بنظام التعاون وذلك لحملة المؤهلات العليا.

وأوضحت جامعة أم القرى أنها ترغب في الاستعانة بمتعاونين للفصل الدراسي الثالث من العام الجامعي 1445هـ، ممن يحملون شهادات الماجستير والدكتوراه للتخصصات المُدرجة في بوابة التعاون.

وظائف خالية بجامعة أم القرى.. موعد التقديم



ولفتت الجامعة إلى أن التقديم يكون متاح عن طريق الموقع الإلكتروني، بداية من اليوم الأربعاء الموافق 19 رجب1445ه‍/ 31 يناير 2024م، و يستمر حتى يوم السبت الموافق 29 رجب 1445ه‍/ 10 فبراير 2024م.

وظائف جامعة أم القرى..شروط التقديم



وحددت جامعة أم القرى عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للقبول بوظائفها منها:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. ألا تقل الدرجة العلمية عن درجة الماجستير في التخصص المطلوب. ألا يقل التقدير العام للمؤهل العلمي عن (جيد جداً) وتوافق التخصص الدقيق مع تخصص القسم. استيفاء جميع الشروط الواجب توفرها في المتقدمين على الوظائف العامة.

رابط التقديم على وظائف جامعة أم القرى



وأعلنت جامعة أم القرى أن التسجيل على وظائفها يتم عبر الدخول على بوابة التعاون من خلال الرابط التالي..

https://uqu.edu.sa/Sso/Login

جامعة أم القرى



في عام 1369 هـ أمر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، بتأسيس كلية الشريعة في مكة المكرمة لتصبح أولى المؤسسات التعليمية الجامعية في المملكة، وفي عام 1401 هـ أنشئت جامعة ام القرى والتي تعد أكبر الجامعات السعودية من حيث عدد الطلبة ومن أكثر الجامعات شمولية للتخصصات وتميزاً بحكم موقعها وعراقتها.