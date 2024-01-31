رئيس الفيدرالي: مستعدون لتثبيت معدل الفائدة لفترة أطول إذا كان هناك حاجة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، إن الفيدرالي سيواصل مراقبة السياسة النقدية عن كثب قبل اتخاذ أي قرار بشأن الفائدة.

وأضاف باول، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أن سوق العمل لا يزال مقيداً، وطلب العمالة لا يزال يتجاوز المعروض.

جاء ذلك بعد إعلان الفيدرالي اليوم تثبيت سعر الفائدة الأمريكية عند نطاق بين 5.25% و5.5% وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وذكر باول أنه من المحتمل أن يكون من المناسب البدء في خفض الفائدة هذا العام، لكنه أكد أن الفيدرالي مستعد للإبقاء على معدل الفائدة الحالي لفترة أطول إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك.

ويستهدف الفيدرالي أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى مستوى 2% على المدى الطويل، بينما سجل التضخم 3.4% في ديسمبر مقابل 3.1% في نوفمبر.

وقال باول إنه على الأرجح وصلت السياسة النقدية الحالية إلى الذروة.

وتابع: "حققنا نمواً قوياً للغاية العام الماضي .. لا نعتقد أننا نحتاج بالضرورة لرؤية نمو أضعف حتى يتباطأ التضخم".

وشدد على أن جميع أعضاء اللجنة الفيدرالية تقريباً يعتقدون أنه من المناسب خفض الفائدة.

وقال باول: "لا نتطلع إلى انخفاض في التوظيف.. لكننا سنخفض الفائدة إذا رأينا ضعفاً.. ولم يكن هناك اقتراح بخفض الفائدة اليوم"، وتابع: "توقيت خفض الفائدة مرتبط بثقتنا.. ويبدو أننا من المرجح أننا سنحقق الثقة في التضخم".