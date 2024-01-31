أسامة حمدان: لا صحة للخبر الذي يتحدث عن إعلان الهدنة السبت خصوصًا أن لدينا ملاحظات جوهرية

اعلن القيادي بحركة "حماس" أسامة حمدان بان "لا صحة للخبر الذي يتحدث عن إعلان الهدنة يوم السبت، خصوصًا أن لدينا ملاحظات جوهرية حول المقترح الذي قُدّم لنا".
وشدد حمدان في تصريح تلفزيوني، على ان اي ترتيب فلسطيني هو شان داخلي ولا شان لاحد ان يتدخل فيه، ونحن اطلقنا مبادرة انقاذية للسماح للشعب الفلسطيني بانتخاب قيادة، ولا احد يستطيع ان ياخذ عنوة قيادة الشعب الفلسطيني، ونحن سنحترم الانتخابات ايا كانت النتائج.
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