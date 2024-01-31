"حزب الله": استهدفنا مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة ما أدى الى إصابة أحد المباني

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة ورداً على ‌‏الاعتداءات الاسرائيلية على القرى والمنازل المدنية وآخرها الغارات على بيت ليف وبليدا، ‏استهدف ‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (09:15) من مساء يوم الاربعاء 31-01-‌‏2024، مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة ما أدى الى إصابة أحد المباني".

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