الدوما الروسي يدعو الكونجرس إلى إدانة جرائم أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مجلس الدوما الروسي عن أنه يعتزم دعوة أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى إدانة جرائم أوكرانيا ومحاسبة الذين نفذوا العمل الإرهابي الذي أسقطت فيه الطائرة الروسية إيل-76، وفقًا لمسودة خطاب أمام الكونجرس الأمريكي.

وورد في خطاب الدوما الروسي إلى الكونجرس الأمريكي: "يدعو أعضاء مجلس الدوما أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى إدانة جرائم النظام الإرهابي في كييف، والتوقف عن دعمه والمساهمة في محاسبة مرتكبي الهجوم الإرهابي اللاإنساني".

ووصف مجلس الدوما الروسي في خطابة، الهجوم الأوكراني على الطائرة بأنه "قتل متعمد منذ أن تم الترتيب مسبقًا لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا".

وقال مجلس الدوما إن دعم أيديولوجية النازيين الجدد وتشجيعها في أوكرانيا، لا يؤدي إلا إلى استفزاز زمرة كييف لمواصلة الإرهاب وتصعيد العنف، بينما يدفع العالم أقرب إلى كارثة عالمية.

وأعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، في وقت سابق، أن المجلس سينظر في مسودة خطاب في الجلسة العامة لمجلس النواب بالبرلمان الروسي يوم الخميس.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضا، إنه ثبت بالفعل أن أوكرانيا استخدمت نظام باتريوت أمريكي الصنع لإسقاط الطائرة الروسية إيل-76 التي كان على متنها أسرى حرب أوكرانيون الأسبوع الماضي.

وفي 24 يناير، أسقط الجيش الأوكراني طائرة نقل عسكرية روسية من طراز Il-76 فوق منطقة بيلجورود.

وكانت الطائرة تقل جنودًا أوكرانيين أسرى كان من المفترض أن يتم تبادلهم في تبادل أسرى على الحدود الأوكرانية الروسية.

وأدى الحادث إلى مقتل جميع الأشخاص الذين كانوا على متنها وعددهم 74 شخصا، بما في ذلك 65 أسير حرب أوكراني.

ووصفت وزارة الدفاع الروسية الحادث بأنه هجوم إرهابي، مشيرة إلى أن كييف كانت على علم بمهمة نقل أسرى الحرب الأوكرانيين من أجل تبادل الأسرى، المقرر إجراؤه عند نقطة تفتيش كولوتيلوفكا، ولكن كييف هاجمت الطائرة لاتهام موسكو بقتل أفراد الخدمة الأوكرانية.

