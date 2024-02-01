المدفعية الروسية تضرب مائة هدف في اتجاه كراسني ليمان

ياسر رشاد - القاهرة - كشف رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "المركز" الروسية، ألكسندر سافتشوك، بأن المدفعية الروسية ضربت أكثر من مائة هدف للعدو في اتجاه كراسني ليمان.

وأضاق سافتشوك: "خلال الدفاع النشط، صدت وحدات المجموعة، بدعم من المدفعية والطيران، ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء 60 الميكانيكي واللواء 12 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي يامبولوفكا وكوزمينو".

ووفقًا لوكالة سبوتنيك أضاف الضابط أن نيران المدفعية أصابت أكثر من مائة هدف في هذا الاتجاه. وأشار رئيس المركز الصحفي إلى أنه تم ضرب نقطتي تمركز للقوات وخمس مناطق تتركز فيها المعدات ومواقع مدفعية ميدانية للعدو في مناطق سيفيرسك وغريغوروفكا ويامبول وسيريبريانكا.

وأوضح سافتشوك: "بلغت خسائر العدو في الساعات الـ24 الماضية، نحو 280 جنديًا أوكرانيًا وسبع مركبات".

وفي وقت سابق، فشلت ثلاث هجمات للعدو في اتجاه كراسني ليمان، حيث حاولت القوات المسلحة الأوكرانية التقدم في منطقة تورسكي وغابات سيريبريانسكي، لكنها لم تنجح.