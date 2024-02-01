تصادم طائرتين في مطار أوساكا الدولي باليابان

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير أخبارية بالإعلام الياباني، أن طائرتين تابعتين لشركة طيران "نيبون أير ويز" اصطدمتا ببعضهما بعضا في مطار إيتامي مطار أوساكا الدولي في اليابان، ولم يصب أي من الركاب أو أفراد الطاقم.

وذكرت وكالة "كيودو" للأنباء وقع الحادث حوالي الساعة 10:10 بالتوقيت المحلي 01:10 بتوقيت غرينتش، ولم يتم تحديد السبب بعد أو يتم نشر أي تفاصيل أخرى.

يذكر أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه في الفترة الأخيرة، فقد وقع حادث مماثل لطائرتين على المدرج في مطار شيتوس بجزيرة هوكايدو شمال اليابان، حين اصطدمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكورية بطائرة تابعة لشركة طيران "كاثي باسيفيك" يوم 16 يناير، وصرح متحدث باسم شركة الطيران بأن الحادث وقع بينما كانت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الكورية تستعد للإقلاع.

كما وقع حادث آخر الشهر الماضي، ووقع الحادث قبل أسبوعين فقط من حادث تصادم الطائرتين في مطار شيتوس، وحدث في مطار هانيدا بطوكيو وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص، حيث اشتعلت النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية بعد اصطدامها بطائرة لخفر السواحل على المدرج في 2 يناير.

