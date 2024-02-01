شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العرابى: صمود الفلسطينيين والدعم المصرى أحبطا مخطط تهجير أهالى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصرى للشؤون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق، إن مخطط التهجير أوهام لم يتحقق على أرض الواقع، ودور مصر وصمود الفلسطينيين نجح في التصدي له ببراعة، لافتًا إلى أن هناك تحرك إيجابي في الرأي العام الغربي، لكن مازال التأثير لم يصل في صورة قرارات رسمية إلا في بعض الدول.

وأشار "العرابي"، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن النقطة الفاصلة في هذا العدوان هو زيادة التكلفة الاقتصادية والعسكرية والتي ستؤدي إلى خفض وتيرة العنف والقصف، على غرار سيناريو الحرب على فيتنام، مؤكدا أنه على الحكومة الإسرائيلية أن تدرك أن تكلفة السلام أقل كثيرا من الحرب والقتال، وإنها لم تصل إلى العيش في أمان دون السلام مع الشعب الفلسطيني، لافتاً:" نتنياهو متناقض ولايعمل لمصحلة بلاده وسلك الطريق الأصعب الذى سينتهى بخسائر فادحة لم تستطع إسرائيل تداركها".