بوحبيب التقى نظيره المجري: "إذا طوّل" هوكشتاين فلا شيء لديه بعد

أشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، عقب لقائه وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في بيروت، إلى "أننا نريد إظهار الحدود البرية والانسحاب الإسرائيلي من مزارع شبعا وكفرشوبا ووقف الخروقات، ولا خلافات بين اللبنانيين على ذلك".

وحول زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت، قال بوحبيب: "إذا أتى هوكشتاين فلديه شيئ و"إذا طوّل" فلا شيء لديه بعد".

وأوضح بوحبيب، أنّ "هناك حوارًا بيننا وبين حزب الله، والحزب دائما يقول أنّ الدولة هي المسؤولة عن التفاوض"، حول الحدود البرية الجنوبية.