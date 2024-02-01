أنصار الله تشن هجومًا صاروخيٍا على مدمرة أمريكية بالبحر الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - شنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، هجوما صاروخيا مضادا للسفن على المدمرة الأمريكية "غرافلي" في البحر الأحمر، ولم يتمكن البحارة الأمريكيون من صد الهجوم الصاروخي إلا على "خط الدفاع الأخير" بمساعدة نظام مضاد للطائرات قريب المدى.

وفقًا لما أوردته صحيفة "بيزنس إنسايدر"، وقع الحادث في 30 يناير الماضي، وتم إصابة الصاروخ المضاد للسفن على مسافة ميل بحري واحد "1.8 كيلومتر" بواسطة نظام "CIWS" المجهز بمدفع أوتوماتيكي موجّه بالرادار عيار 20 ملم.

وأضافت الصحيفة: "لم ترصد رادارات الدفاع الجوي وأنظمة الدفاع الصاروخي الموجودة على المدمرة من طراز "آرليه بورك" الصاروخ الحوثي".

وأردفت، بالقول: "لوحظ أن الصواريخ الاعتراضية "إي إم- 2" و"إس إم- 3" تعتبر من أحدث الصواريخ الاعتراضية في العالم، ويمكن للصواريخ الاعتراضية "إي إم- 2"، التي تبلغ سرعتها نحو 3 ماخ، أن تصيب أهدافًا على مسافة تصل إلى 166.7 كيلومترًا وعلى ارتفاع يتراوح بين 150 مترًا إلى 15 كيلومترًا"

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتاكوم)، اليوم الخميس، أن المدمرة الأمريكية "يو.إس.إس كارني" أسقطت صاروخًا وطائرات مسيرة لجماعة "أنصار الله"اليمنية، في خليج عدن.

وجاء في بيان أصدرته "سنتاكوم" عبر منصة "إكس": "في 31 يناير(كانون الثاني الماضي)، في حوالي الساعة 8:30 مساءً. (بتوقيت صنعاء)، أطلق مسلحو الحوثي ("أنصار الله") المدعومين من إيران صاروخًا باليستيا مضادا للسفن من مناطق سيطرتهم في اليمن باتجاه خليج عدن. تم إسقاط الصاروخ بنجاح بواسطة "يو.إس.إس كارني".