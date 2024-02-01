الإفراج عن 114 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال .. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - نقلت وكالة الانباء الروسية بأن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن 114 معتقلا بينهم 4 أسيرات عبر معبر كرم أبو سالم.

وبحسب المعلومات فإن الذين أفرج عنهم كانت القوات الإسرائيلية اعتقلتهم في قطاع غزة، وتعرضوا للإساءة.

ويأتي الإفراج عن المعتقلين من غزة وسط الكشف عن تفاصيل المفاوضات بين إسرائيل و"حماس" لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والعقبات التي تقف عائقا دون ذلك.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية "انفتاح الحركة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار جدية وعملية شريطة أن تفضي إلى وقف شامل للعدوان وتأمين عملية الإيواء لأهلنا وشعبنا".

كما أعلن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" طاهر النونو أن الحركة تريد "وقفا شاملا لإطلاق النار" في غزة، بعدما تطرّق الوسيط القطري إلى مقترح لهدنة مؤقتة.