الثلوج تغطى سانت كاترين.. تفاصيل حالة الطقس بمدن جنوب سيناء السياحية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

يسود محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، وموجة من الصقيع تضرب مدينة سانت كاترين أعلى قمة جبلية في مصر.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة في بيان اليوم، أن كافة مدن المحافظة يسودها أجواء مائلة للدفء، وسطوع الشمس على كافة الأنحاء أعطى احساس بالدفء، ولكن عند نشاط الرياح التي تظهر على فترات متقطعة بسرعة 30 كيلو متر في الساعة يعطي احساسًا بالبرودة .

وأوضح البيان أنه يجري استمرار إعلان حالة الطوارئ القصوى بكافة مدن المحافظة تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، والتواصل المستمر بغرف العمليات الفرعية بالمدن للوقوف على مجريات الأمور بها أول بأول.

وأشار إلى أن الثلوج التي تساقطت على مدينة سانت كاترين بدأت في الذوبان مع سطوع الشمس صباح اليوم، ويجري التعامل معها من قبل الجهات التنفيذية بالمدينة، مؤكدًا أن الأمور في المدينة تجري بشكل طبيعي، وجميع الطرق مفتوحة، وتشهد المدينة تزايد الإقبال السياحي عليها على الرغم من استمرار موجة الصقيع بها .

وأكد أن حالة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر مستقرة، والرياح به معتدلة واتجاهها شمالية غربية، وارتفاع الأمواج به يتراوح بين 1,75 إلى 2,5 متر، وكافة الموانئ البحرية بالمحافظة تعمل بشكل طبيعي.

وتباينت درجات الحرارة بمدن محافظة جنوب سيناء، حيث بلغت درجات الحرارة العظمى بمدينة رأس سدر 16 والصغرى 8 ، وفي مدينة طور سيناء العظمى. 18 والصغرى 8 ، وفي مدينة طابا العظمى 14 والصغرى 7، وسجلا مدينة سانت كاترين أقل معدل في درجات الحرارة حيث بلغت درجة الحرارة العظمى 9 والصغرى 3، فيما سجلت مدينة شرم الشيخ أعلى معدل في درجات الحرارة حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بها 19 والصغرى 12.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود جنوب سيناء اليوم، طقسًا مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتعرضها لرياح نشطة على مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.