الحكم على المتهمين بسرقة كابلات الاتصالات في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - الخليج 365:

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين ووليد المهدي وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود، اليوم الخميس، بمعاقبة أربعة متهمين بالسجن المُشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ على خلفية اتهامهم جميعًا في القضية رقم 15405 جنايات مركز شرطة كفر صقر لسنة 2023، بالاشتراك في سرقة كابلات اتصالات مملوكة لإحدى شركات الاتصالات، مع معاقبة المتهمين الأول والثاني بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل وغرامة ألفين جنيه لحيازتهما سلاح ناري وذخيرة.

تعود تفاصيل القضية المقيدة برقم 2103 كلي شمال الزقازيق لسنة 2023، ليوم الجمعة 8 سبتمبر من العام الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "إسلام ح ف أ" 22 سنة، عامل، و"صبحي ال ع م" 23 سنة، عامل، و"محمد أ ال ع ال، 23 سنة، سائق حفار، و"جمال أ م ع" 21 سنة، سائق، مقيمين جميعًا في إحدى القرى التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة كفر صقر، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ على خلفية اتهامهم بسرقة كابلات اتصالات مملوكة لشركة.

أمر الإحالة أسند للمتهمين سرقة كابلات اتصالات مملوكة لشركة فودافون للاتصالات المستعملة في شبكة الاتصالات المرخص بها على النحو المبين بالتحقيقات، بالإضافة إلى اتلافهم عمدًا كابلات مملوكة للشركة داخل أحد المواقع وتعطيلهم بسوءً خطوط تليفونية معدة لمنفعة عمومية، فضلًا عن إحراز المتهمين الأول والثاني سلاح ناري (فرد خرطوش) وطلقتين لذات العيار على النحو المبين في التحقيقات.