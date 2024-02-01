بري لوزير خارجية بريطانيا: إسرائيل تتجاوز قواعد الاشتباك والقرار 1707 ولبنان ينتظر تطبيقه

أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقائه وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، "استهداف إسرائيل المدنيين وللأحياء السكنية في القرى والبلدات الحدودية الجنوبية، متجاوزة منطقة القرار الأممي 1701 ولقواعد الإشتباك، مشددًا على أنّ "لبنان متمسك ومنتظر تطبيق هذا القرار منذ صدوره بكامله".

وفي الإستحقاق الرئاسي، أكّد رئيس المجلس "الحاجة الى التوافق بين اللبنانيين لخصوصية لبنان والنظام اللبناني لإنتخاب رئيس للجمهورية، لإستكمال الإصلاح والنهوض الإقتصادي المطلوب".

وكان قد بحث بري وكاميرون آخر تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة.

إلى ذلك، استقبل بري وفدا من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، حيث سلمه مدير عام القصر الجمهوري انطوان شقير التقارير السنوية للمديرية العامة في رئاسة الجمهورية عن سنوات 2020 و2021 و2022، كما جرى عرض لأوضاع المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.