محافظ الجيزة يشدد على متابعة إعلان أسعار السلع ومُحاسبة المحتكرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة ميدانية على عدد من منافذ ومعارض بيع السلع الأساسية والاستراتيجية والسلاسل التجارية بالمحافظة وسيارات المنافذ؛ لمتابعة توفير السلع بأسعار مخفضة، وبكميات كبيرة؛ لتلبية احتياجات المواطنين.

وتفقد محافظ الجيزة، السلاسل التجارية لمنطقتي فيصل والهرم، وتأكد من توافر جميع السلع الغذائية التي تشملها مبادرة رئيس الوزراء؛ للتأكد من تلبية كل احتياجات المواطنين، واستفسر عن أسعار المنتجات الغذائية واللحوم والخضروات ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق.

وتجول "راشد" داخل عدد من السلاسل التجارية لمتابعة السلع التي يتم بيعها وأسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، واستمع من مسؤولي المعارض عن أسعار السلع المقدمة للمواطنين مثل السكر والذي يتم توفيره بكميات كافية بسعر 27 جنيهًا للكيلو والأرز والزيت بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأخرى والعدس، والمكرونة، والدقيق، والدواجن المجمدة وغيرها من المنتجات والتي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج.

والتقى محافظ الجيزة، بعددٍ من المواطنين، وتحاور معهم للاطمئنان على جودة السلع المقدمة ومدى مناسبة الأسعار والكميات لاحتياجاتهم، مؤكدًا أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة المنافذ، وتوفير جميع احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ؛ لضمان جودة المعروضات.

وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بالتوسع في إقامة المعارض والشوادر؛ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بالتعاون مع القطاع الخاص، والتشديد على كل التجار وأصحاب السلاسل التجارية بضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح؛ لتعريف المواطنين بأسعار السلع.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز، ومدير مديرية التموين، بتكثيف الحملات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية؛ حفاظًا على حقوق ومصالح المواطنين، مثمنًا مبادرة تخفيض الأسعار والتي تستهدف تحقيق التوازن والإستقرار بالأسواق، وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها الكثير من الدول.

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