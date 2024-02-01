خلفا لـ "صقر".. جينا الفقي قائمًا بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

قدمت الدكتور جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الشكر للدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا السابق.

وأضافت "جينا الفقي"، في بيان للأكاديمية الخميس: أتقدم بأصدق كلمات الشكر والعرفان بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن زملائي من مشرفي القطاعات ومديري الإدارات والعاملين بالأكاديمية لما قدمته طوال مسيرتك المهنية معنا، حيث أتذكر في مقامي هذه البدايات التي دائماً ما حملت الآمال والصعوبات والعقبات، وفي تلك البدايات كنت المثل الأعلى للقائد المعطاء المجد الصادق الأمين فلم تمنعك صعوبة المهمة من إنجازها على أكمل وجه، ولم تتوان يومًا عن مساعدة من هم تحت قيادتك الحكيمة، ولم تبخل عليهم بمعلومة أو علم ينتفعون به.

وتابعت: أشكركم على دعمكم وتفهمكم ومرونتكم وتقبلكم للرأي الآخر، وأشكركم على ما شعرت به من رغبتكم الصادقة في الوصول إلى حلول توفيقية تحقق المصالح المشتركة للجميع.