20 مارس.. استئناف "عز" على إلزامه بـ23 ألف إسترليني لطفليه من زينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تنظر محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر بجلسة 20 مارس المقبل استئناف الفنان أحمد عز على إلزامه بـ23 ألف إسترليني مصروفات دراسية لنجليه من الفنانة زينة.

كانت محكمة الأسرة (أول درجة) ألزمت "عز" بدفع 23 ألفًا و306 جنيهات إسترليني مصروفات دراسية لتوأمه من الفنانة زينة.

وأوضح معتز الدكر، محامي زينة، في تصريحات سابقة لمصراوي، أن التحريات التي قدمها للمحكمة تحوي دخل "عز" في السنة بما يوازي قرابة 100 مليون جنيه عن أفلام "كيرة والجن" و "العارف" و"الجريمة" ومسرحيتين وعدد من الإعلانات مع شركات الاتصالات.

وكان قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة في مدينة نصر،رفض للمرة الخامسة طلب أحمد عز بتحويل توأمه من الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى، لتؤكد المحكمة أحقية زينة في الولاية التعليمية على طفليها.

يذكر أن محكمة الأسرة قضت في يناير 2016 بإثبات نسب توأم زينة للفنان أحمد عز، وفي يناير 2018 قضت بخُلع زينة من "عز".

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