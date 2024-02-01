وزير العمل: إجراءات مشروع "مهني 2030" تتم على قدم وساق لتدريب مليون شخص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

افتتح حسن شحاتة، وزير العمل، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، صباح اليوم الخميس بأحد فنادق القاهرة، معرضًا لمنتجات ومُخرجات خاصة بمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة بالشرابية.

جاء ذلك، في إطار فعاليات نظمتها مديرية عمل القاهرة وشملت تسليم 100 عقد عمل لذوي همم داخل مواقع عمل وإنتاج بمحافظة القاهرة.

وقالت "العمل" في بيان الخميس، إن الوزير ومحافظ القاهرة، سلما شهادات وجوائز لـ32 من الخريجين الجُدد الذين حصلوا على دورات تدريبية من داخل المركز على مهن، منها "الطاقة الشمسية، والتفصيل والخياطة، وصيانة المحمول، والدش، والهيدروليك" وغيرها.

وقال حسن شحاتة، إن افتتاح معرض منتجات مركز تدريب شهداء الكتيبة 103 بالشرابية يأتي في إطار متابعة الوزارة بشكل مباشر كل مراحل خطة التدريب المهني التي تنفذها المديريات عن طريق 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية، وتقوم بمهمة تأهيل وتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج وتقديم جوائز وحوافز للمتفوقين تؤهلهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وتطرق "شحاتة" للحديث عن خطة الوزارة نحو تطوير منظومة التدريب المهني، إذ أطلقت مؤخرًا مشروع مهني 2030، بالتعاون مع القطاع الخاص مؤكدًا أن إجراءاته التنفيذية تجرى الآن على قدم وساق لتدريب مليون متدرب بشهادات موثقة ورسمية بالتعاون مع مراكز تدريب القطاع الخاص.

ووجه وزير العمل، نصيحة للشباب بتغيير ثقافتهم نحو العمل الحر وتنمية مهاراتهم بالاستفادة من خدمات الوزارة في مجال التدريب المهني.

وأشار إلى أن تسليم عقود عمل جديدة لذوي همم بمحافظة القاهرة؛ يأتي استكمالًا لتنفيذ خطة الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم بدمجهم في سوق العمل؛ تنفيًذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه، أكد محافظ القاهرة، أن الدولة المصرية ماضية بجدية واستمرارية في مسيرة الجهود الهادفة؛ للتعامل مع ذوي الهمم بما يستحقونه من كرامة واحترام، وضمان تمتعهم بجميع حقوقهم، ودمجهم بشكل متساوٍ في المجتمع والمشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي فئات المجتمع من منطلق الإيمان التام بهم، وبما لديهم من قدرات وإمكانيات إذا ما توفرت لهم الرعاية والخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة وإتاحة الفرص لهم.

وقال "عبد العال" إن التدريب المهني يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة لدعم المشروعات القومية بتوفير العمالة المدربة الماهرة.

وأوضح أن محافظة القاهرة بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل لا تدخر جهدًا في سبيل تحقيق آمالهم وطموحاتهم، وهو ما تجلى أثره في برامج تنفيذية عديدة من خلال التعاون متعدد الأطراف بين جميع الجهات المعنية؛ لتوفير البيئة والمناخ الملائم لهم.

وأضاف محافظ القاهرة: نشهد اليوم تسليم 100 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة، وشهادات إتمام التدريب المهني لعدد 32 من أبنائنا المتميزين على أعمال الصيانة للأجهزة الإلكترونية وألواح الطاقة الشمسية، وهو الأمر الذي تحقق بتعاون شركاء النجاح من المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأكد محافظ القاهرة، أن المحافظة تشجع الشباب على الاستفادة من الدورات التي تقدمها لهم وزارة العمل من خلال مراكز التدريب المهني التي تعد أحد وسائل الدولة لتأهيل الشباب لسوق العمل خاصة مع ما يشهده هذا السوق من تحديات تتطلب عمالة ماهرة ومدربة خاصة على المهن المستقبلية.

ومن جانبه، قال أحمد عزاز، مدير مديرية العمل بالقاهرة، إن هذه الفعالية تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، وتوجيهات وزير العمل بمتابعة تنفيذ المنشآت للقانون 10 لسنة 2018 الخاص بذوي الهمم.

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