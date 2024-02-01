شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الفرنسية تحاول تخفيف غضب المزارعين بمزيد من المساعدات والان نبدء بالتفاصيل

مساعدات مالية

الدمام - شريف احمد - وعدت الحكومة الفرنسية المزارعين بمزيد من الموارد الحكومية والمميزات اليوم الخميس، في محاولة لتهدئة غضبهم.ويواصل آلاف المزارعين الفرنسيين احتجاجهم المخطط له لمدة أسبوع ضد انخفاض الدخول، واللوائح البيئية للاتحاد الأوروبي، وما يعتبرونه تعقيدات روتينية متزايدة.أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال عن تخصيص 150 مليون يورو (162 مليون دولار) لمربي الماشية.وعلى خلفية تزايد ندرة المياه في أجزاء من فرنسا بسبب تغير المناخ، أعلن وزير التحول البيئي، كريستوف بيشو، أيضا عن مساعدات مالية لإنشاء أحواض للاحتفاظ بالمياه واستخدمها في الري.