جماعة الحوثي تستهدف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال المتحدث باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع، اليوم الخميس، إنهم استهدفوا سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر كانت متجهة إلى موانئ إسرائيل المحتلة بصواريخ بحرية مناسبة.

وأوضح سريع في بيانه: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة بصواريخ بحرية مناسبة".

وأكد البيان على أن "عمليات الجماعة اليمنية في البحرين العربي والأحمر ضد الملاحة الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار على قطاع غزة".