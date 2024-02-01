شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع متطوعين فرنسيين في هجوم روسي على خيرسون والان نبدء بالتفاصيل

قصف بيريسلاف

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12 هجومًا أوكرانيًا

الدمام - شريف احمد - قال الحاكم العسكري أولكسندر بروكودين إن متطوعين فرنسيين قُتلا في هجوم روسي في منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا.وأضاف في منشور على قناته على تطبيق تيليجرام يوم الخميس إن "3 أجانب آخرين أصيبوا بجروح طفيفة".وأشار بروكودين إلى أن بلدة بيريسلاف الصغيرة تعرضت للقصف.وكان الأوكرانيون قد حرروا بيريسلاف من الاحتلال الروسي في خريف عام 2022 في إطار هجومهم المضاد. ومع ذلك، تقع بيريسلاف على ضفاف نهر دنيبرو، الذي يشكل الآن خط المواجهة حيث تواجه القوات الأوكرانية والروسية بعضهما البعض.وتتعرض المنطقة للقصف بشكل منتظم من الجانب الروسي.وقالت وزارة الدفاع في موسكو يوم الخميس، إن روسيا أبلغت عما يقرب من 12 هجومًا بطائرات مسيرة أوكرانية في المنطقة الحدودية خلال الليل.ولفتت إلى إسقاط الدفاعات الجوية الروسية 8 طائرات مسيرة فوق منطقة بيلجورود، و2 في فورونيج، وواحدة في كورسك.