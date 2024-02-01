تأجيل إنشاء بعثة الأمم المتحدة لتقييم الوضع في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الاربعاء 31 يناير 2024 ، أن تشكيل بعثة الأمم المتحدة لدراسة الوضع في غزة ، وزيارة هذه البعثة إلى القطاع، تم تأجيله، بسبب تجدد المعارك شمالي القطاع.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميللر خلال مؤتمره الصحافي اليومي.

وردا على سؤال أحد الصحافيين: "أعلن السيد الوزير (أنتوني بلينكن) عن تشكيل بعثة تقييم أممية خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل. هل هناك أي معلومات محدثة حول هذا الموضوع؟"، فأجاب ميللر: "هذه المهمة تأجلت بسبب اندلاع الصراع في الشمال (غزة) مرة أخرى".

وأشار ميلر إلى أن الظروف الميدانية غير مناسبة للقيام بمهمة إنسانية، وإجراء تقييم سليم في القطاع.

وقال: "نحن على اتصال مع الأمم المتحدة، والحكومة الإسرائيلية بشأن هذه القضية. ونريد أن يتم إنشاء هذه البعثة في أقرب وقت ممكن".

وأضاف ميلر أنهم راقبوا الأوضاع الميدانية عن كثب لإنشاء البعثة، والقيام بزيارتها الأولى إلى المنطقة.

المصدر : وكالات