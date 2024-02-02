شكرا لقرائتكم خبر عن النائب رامى جلال: نحتاج ضم مصر للاقتصاد البرتقالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب رامى جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر لديها كل الصناعات الثقافية ولكنه يندثر لأننا نحتاج ضمها بما يعرف بالاقتصاد البرتقالى وهو أسس أولا فى كولومبيا ويحقق 6٪ من الناتج المحلى العالمى ويوفر حوالى ٥٠ مليون فرصة عمل وأرباحه حوالى ٢ تريليون دولار فى العالم بينما مصر العظمى ثقافيا ليس لها حصة فى هذا لأنها لا تملك استراتيجية عامة للاقتصاد البرتقالى.

ونوه عضو مجلس الشيوخ إلى أنه عندما جاءت كولومبيا لاختيار اسم لهذا النوع من الاقتصاد اختاروا اللون البرتقالى لأنه اللون الذى كان قدماء المصريين يدهنون به مقابرهم فاعتبروه رمز للثقافة العالمية فنحن أولى بأن يكون لدينا اقتصاد برتقالى حقيقي وصناعات ثقافية تدر دخل أولا والأهم دعم الهوية وتعزيز القوة الناعمة.

جاء ذلك خلال ندوة تحت عنوان "الشباب ومؤسسات النشر" بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، على هامش الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

لمناقشة دور مؤسسات النشر في تعميق الوعي لدى الشباب، واستخدام الآليات الحديثة لجذب الشباب، كما تلقي الضوء على النصائح التي يجب أن يعمل عليها الكتاب في طريقة نشرهم لعملهم الأول، وكذلك توضيح الخطوات المبسطة والطرق التي تمكنهم من نشر إبداعاتهم.

ويدير الحوار خلال الندوة، ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الندوة كلا من: محمد شوقي مدير عام دار النشر "عصير الكتب"، والكاتب الصحفي د. رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور رامي عبدالباقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اتحاد كتاب مصر، والكاتب والمترجم مارك مجدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويستقبل معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55 تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، جماهيره بشكل يومى، فى الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

وذلك يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومى الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وتأتى خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة فى مواكبة التحول الرقمى والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمى، ودعمًا للعدالة الثقافية، وتشجيعًا لمبادرة اتحضر للأخضر باستخدام مكونات صديقة للبيئة.