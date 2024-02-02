الأردن تتولى رئاسة منظمة التعاون الرقمي لعام 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت منظمة التعاون الرقمي -وهي منظمة دولية متعددة الأطراف تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشمولي والمستدام للاقتصاد الرقمي العالمي- عن اختيار المملكة الأردنية الهاشمية لتولي رئاسة المنظمة رسمياً خلال العام 2024، وبذلك يكون معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة بالأردن أحمد الهناندة الرئيس الجديد لمجلس منظمة التعاون الرقمي.

وتتولى الأردن رئاسة المنظمة ممثلةً بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، حيث تتضمن مهامها الإشراف على التوجه الإستراتيجي للمنظمة خلال العام القادم، ودعم مواصلة تنفيذ المبادرات والبرامج الرئيسية التي أطلقتها المنظمة.

وأعلن مجلس المنظمة عن رئاسة الأردن لمجلس منظمة التعاون الرقمي خلال اجتماع الجمعية العمومية الثالث لمنظمة التعاون الرقمي الذي عقد في مملكة البحرين أمس الأربعاء، حيث تم خلال الاجتماع الذي شهد حضور رؤساء الوفود الوزراء ممثلو الدول الـ 16 الأعضاء في المنظمة بالإضافة إلى الدول الضيوف والمنظمات الدولية ومجموعة من الشركاء والمراقبين، تسليم رئاسة المنظمة للمملكة الأردنية الهاشمية.

مما يذكر أنه من المقرر أن تعقد الجمعية العمومية المقبلة لمنظمة التعاون الرقمي في فبراير 2025 في المملكة الأردنية الهاشمية.