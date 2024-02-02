باكستان تدعو إلى التنفيذ الكامل لحكم محكمة العدل الدولية حول غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دعت باكستان إلى ضرورة التنفيذ الكامل للإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بشأن وقف أيّ ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حاثةً مجلس الأمن الدولي على أداء دوره بهذا الصدد.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش خلال الإيجاز الصحفي الأسبوعي للوزارة اليوم في إسلام آباد، حيث أعربت عن قلق باكستان البالغ حيال استمرار الجرائم والاضطهاد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الأبرياء في غزة.

وأدانت بشدة الهجوم الإسرائيلي داخل مستشفى “ابن سيناء” في جنين، وعدتها جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.

وحثت على إعادة النظر في قرار تعليق التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) التي لها دور حيوي لحماية ودعم الشعب الفلسطيني.