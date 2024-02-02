الخارجية الاميركية توافق على بيع الهند طائرات مسيّرة متطورة بقيمة 4 مليارات دولار

أعطت وزارة الخارجية الاميركية موافقتها على صفقة بيع طائرات مسيّرة متطورة للهند بقيمة 4 مليارات دولار، ما يعزز من القدرات العسكرية لنيودلهي التي يزداد تعاونها مع الشريك الأميركي وسط توتر حدودي متصاعد مع الصين.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن "الصفقة المقترحة ستحسن من قدرات الهند في مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تفعيل دوريات المراقبة والاستطلاع بالطائرات المسيّرة في الممرات البحرية للعمليات".

أضاف البيان "أظهرت الهند التزاما بتحديث جيشها ولن تجد صعوبة في استيعاب هذه المواد والخدمات في قواتها المسلحة."

وتمثل هذه الصفقة منعطفا هاما للهند التي اعتمدت تاريخيا على شراء الأسلحة الروسية قبل أن تتأثر بالعقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها أوكرانيا.

وناقش مسؤولون هنود صفقة الطائرات خلال زيارة دولة قام بها رئيس الوزراء ناريندرا مودي العام الماضي إلى واشنطن بدعوة من الرئيس جو بايدن في أعقاب مناوشات عسكرية للهند مع الصين وباكستان.

وبعد مباحثات استمرت أشهرا، أعلنت الخارجية الأميركية أنها أبلغت الكونغرس بشأن الصفقة التي تشمل 31 طائرة من طراز "31 أم كيو-9 بي سكاي غارديانز" الأكثر تقدما بين مسيّرات "بريداتور" التي تصنّعها شركة "جنرال أتوميكس".

ويمكن لطائرات "غارديانز" مراقبة البحار وكذلك الغواصات والبقاء في الجو لمدة 35 ساعة في كل طلعة وإطلاق صواريخ "هلفاير" وحمل قنابل تصل زنتها إلى 450 كيلوغرام.

ولا تزال الصفقة بحاجة إلى موافقة الكونغرس الأميركي الذي يميل معظم أعضائه إلى تعزيز العلاقات مع الهند، ما عدا بعد تقدميي الحزب الديموقراطي الذين ينتقدون سجل مودي في مجال حقوق الإنسان.