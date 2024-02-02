مرصد الأزهر يبحث مع وفد رفيع المستوى من سنغافورة آليات التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، كيفن تشيوك، نائب الأمين بوزارة الخارجية في جمهورية سنغافورة، والوفد المرافق له؛ للتعرف على آلية عمل المرصد وبحث سبل تعزيز التعاون مع شركائه في سنغافورة.

وقدم الدكتور خالد عباس عميد كلية اللغات والترجمة بنين بجامعة الأزهر، مستشار المرصد للشؤون الأوروبية، والدكتور أسامة رسلان مشرف وحدة رصد اللغة الإنجليزية بالمرصد، خلال لقائهما مع المسؤول السنغافوري رؤية مرصد الأزهر في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، والجهود المبذولة في هذا الشأن من بحوث ودراسات تناقش مختلف القضايا ذات الصلة مثل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمجتمعات التي تعاني من الإرهاب، إلى جانب الأنشطة التفاعلية التي ينظمها المرصد دوريًّا لشباب الجامعات وطلاب المدارس فضلًا عن مشاركاته الخارجية بالندوات والاجتماعات الدولية الهادفة إلى إيجاد أرضية مشتركة لمواجهة الفكر المتطرف المتنامي في العالم.

وأثناء تفقد كيفن تشيوك والوفد المرافق له لوحدات المرصد البالغ عددها (13) وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، تعرف الوفد على آلية رصد الباحثين لأنشطة التنظيمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، إلى جانب أحدث الإصدارات التي سلطت الضوء على عدد من القضايا المتنوعة بخلاف قضية التطرف، مثل أزمة اللاجئين، وخطاب الكراهية، فضلًا عن التوصيات التي توصل إليها باحثو المرصد في إطار متابعتهم ودراستهم لتلك القضايا.