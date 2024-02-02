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المواكب تملأ شوارع بغداد قبيل زيارة الامام الكاظم "ع" (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - ورصدت عدسة السومرية، الكثير من المواكب المنتشرة في الطرقات والشوارع داخل مدينة الكاظمية والطرق المؤدية اليها، من قبل أصحاب المواكب من أهالي بغداد والمحافظات ايضًا، لتقديم الخدمة الى الزائرين القادمين من المحافظات ومختلف مناطق العاصمة بغداد باتجاه الكاظمية.

وستبدأ ذروة زيارة أحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام، من مساء غد السبت حتى صباح الثلاثاء بعد التشييع الرمزي لنعش الامام موسى بن جعفر عليه السلام.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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