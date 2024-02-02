سـول: كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ذكر الجيش الكوري الجنوبي اليوم الجمعة أن “كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الغربي، وهي المرة الرابعة خلال ما يزيد قليلاً عن أسبوع التي تطلق فيها بيونج يانج مثل هذه الصواريخ”.

وقال الجيش الكوري الجنوبي: إن “عملية الإطلاق تمت صباحًا، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

من جهتها،وصفت كوريا الشمالية هذه الصواريخ بأنها صواريخ كروز “استراتيجية”، في إشارة إلى أنها قد تكون ذات قدرة نووية.