القوات المسلحة الأردنية: القبض على 4 إسرائيليين بعد اجتيازهم الشريط الحدودي بالخطأ

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أنّ "قوّات حرس الحدود ألقت أمس الخميس، القبض على 4 إسرائيليّين، بعد اجتيازهم الشّريط الحدودي".
وأوضحت أنّ "التّحقيقات كشفت أنّ المتسلّلين اجتازوا الشّريط الحدودي من الغرب باتجاه الشّرق بطريق الخطأ، وليس من بينهم جنود كما جرى تداوله، وتمّت إعادتهم بالقنوات والطّرق الرّسميّة".
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